Краснодар, 29 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Краснодарском крае фермер предстанет перед судом за незаконную рубку леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом ИА REGNUM 29 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Как полагают следователи, аграрий без разрешительных документов спилил 660 деревьев для расширения участка. Уничтожены были деревья лиственных пород в лесозащитных полосах на окраине станицы Платнировской и в районе хутора Казачий Платнировского сельского поселения. Мужчина причинил ущерб лесному фонду на сумму более 26 млн рублей.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Кореновский районный суд.