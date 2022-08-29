Москва, 29 августа 2022, 10:50 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры штурма отрядами Воздушно-десантных войск села Благодатное в Николаевской области.
Так, в ролике показано, как российские военнослужаие ведут огонь по позициям боевиков ВСУ в населенном пункте из минометов, гранатометов и пулеметов. Затем показан заход в Благодатное штурмовых групп при поддержке танков.
По словам одного из военных, в населенный пункт зашли несколько штурмовых отрядов, их с флангов прикрывали несколько рот. Штурму села предшествовала артподготовка и удары авиации.