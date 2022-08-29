Москва, , 10:50 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры штурма отрядами Воздушно-десантных войск села Благодатное в Николаевской области.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в ролике показано, как российские военнослужаие ведут огонь по позициям боевиков ВСУ в населенном пункте из минометов, гранатометов и пулеметов. Затем показан заход в Благодатное штурмовых групп при поддержке танков.

«Противник оказал ожесточенное сопротивление, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп, смелости и отваге наших десантников населенный пункт был взят в кратчайшие сроки», — сообщили в российским оборонном ведомстве.

По словам одного из военных, в населенный пункт зашли несколько штурмовых отрядов, их с флангов прикрывали несколько рот. Штурму села предшествовала артподготовка и удары авиации.