Париж, , 10:50 — REGNUM Франция будет поставлять газ в Германию. Об этом 29 августа заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун.

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«Германия нам поставляет электроэнергию, потому что она нам необходима, а мы обязались поставлять ей газ», — сказала она в эфире телеканала France 2.

Подобное взаимодействие Бун назвала «примером европейской солидарности».

При этом госсекретарь указала, что страны Евросоюза намерены координировать действия по сокращению и оптимизации энергопотребления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в республике этой зимой не возникнет проблем с обеспечением газом. По его словам, запасы в подземных хранилищах уже превышают 90%.

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Добавим, что на днях газета Figaro сообщила, что оптовые цены за единицу электроэнергии во Франции рекордно возросли до отметки в одну тысячу евро за мегаватт-час. Это на 1000% больше, чем 12 месяцев назад, когда мегаватт-час стоил 85 евро.

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