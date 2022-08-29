Белгород, , 10:50 — REGNUM Действие особого противопожарного режима на территории Белгородской области продлено до 18 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 29 августа.

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«Решение о продлении особого противопожарного режима принято в связи с установившейся сухой, жаркой и ветреной погодой, возникновением в лесах области высокой пожарной опасности», — уточнили в ведомстве.

Особый противопожарный режим, в частности, предусматривает запрет на посещение гражданами лесов, въезд в леса транспорта, проведение массовых, в том числе спортивных, мероприятий. Запрещено разведение костров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России сложилась сложная обстановка с природными пожарами. Так, в Рязанской области огонь уничтожил более 20 тысяч гектаров леса.