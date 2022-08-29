Москва, 29 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Видеозапись с жителями б. УССР Натальей Вовк и Богданом Цыганенко, подозреваемыми в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Запись включает фрагменты о въезде Цыганенко в Россию, об их с Вовк передвижении на автомобиле. Есть кадры, на которых Цыганенко получает поддельные автомобильные номера в пункте выдачи оператора экспресс-доставки. На других кадрах автомобиль Вовк покидает гараж с уже заменёнными номерами.

19 августа, следует из видеозаписи, Цыганенко выехал из России.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль с Дугиной, журналистка погибла на месте. По данным ФСБ, исполнила убийство, за которым стоят спецслужбы киевского режима, Наталья Вовк. Помогал готовить преступление Цыганенко.

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