Николаев, Бывш. УССР, , 10:46 — REGNUM Военкор Александр Коц 29 августа в своем телеграм-канале сообщил подробности освобождения населенного пункта Благодатное (Комсомольское) Николаевской области.

Николаев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«После проведения артиллерийской и авиационной подготовки позиции ВСУ были обработаны из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатомётов, а затем штурмовые подразделения ВДВ при поддержке танков из состава танковых подразделений десантно-штурмовых соединений приступили к штурму населенного пункта», — рассказал военкор.

Военнослужащие ВС России заходили в населенный пункт несколькими группами с разных направлений, продвигаясь от улицы к улице, уничтожая противника в укреплённых сооружениях, подавляя его гранатометные и пулеметные огневые точки, сообщил Коц.

«Противник оказал ожесточенное сопротивление, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп, смелости и отваги наших десантников, населенный пункт в кратчайшие сроки был взят и зачищен от противника», — добавил военкор.