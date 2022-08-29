Чита, , 10:46 — REGNUM Жителей Забайкальского края прежупредили о сущуственном изменении погодных условий. Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30–31 августа местами по краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2°C.

Заморозки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Также с 30 августа по 2 сентября в Курумканском районе Бурятии, с 30 августа по 1 сентября в Хилокском, Улетовском, Читинском, Карымском, Акшинском, Борзинском, Александрово-Заводском, Нерчинско-Заводском, Шилкинском, Могочинском, Калганском, Могойтуйском районах, с 1 сентября в Приаргунском, Ононском, Краснокаменском районах Забайкальского края ожидается высокая пожарная опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в эти же дни порывы 25-28 м/с, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, грозы, ожидают в соседней Иркутской области.

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