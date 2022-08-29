Чита, 29 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Жителей Забайкальского края предупредили о существенном изменении погодных условий. Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30–31 августа местами по краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2°C.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Также с 30 августа по 2 сентября в Курумканском районе Бурятии, с 30 августа по 1 сентября в Хилокском, Улетовском, Читинском, Карымском, Акшинском, Борзинском, Александрово-Заводском, Нерчинско-Заводском, Шилкинском, Могочинском, Калганском, Могойтуйском районах, с 1 сентября в Приаргунском, Ононском, Краснокаменском районах Забайкальского края ожидается высокая пожарная опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в эти же дни порывы ветра 25–28 м/с, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, грозы ожидают в соседней Иркутской области.

Читайте также: Мокрый снег с дождём идут в Приангарье