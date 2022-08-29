Москва, , 10:44 — REGNUM Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) находится в пути на Запорожскую АЭС, сообщил 29 августа постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Долгожданная миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором господином Рафаэлем Мариано Гросси в данный момент находится в пути на Запорожскую АЭС (ЗАЭС)», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о лжи политиков и СМИ на Западе, которые распространяют не соответствующие действительности измышления о том, что Россию якобы «уговорили, даже «уломали» согласиться на приезд миссии МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС, где киевский режим создал угрозу радиационной катастрофы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Западе лгут о том, что «уломали» Россию на инспекцию МАГАТЭ — Захарова