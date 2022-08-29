София, , 10:42 — REGNUM София официально обратилась к Греции с просьбой увеличить поставки в Болгарию сжиженного газа. Об этом, как сообщает БНР, заявил 29 августа глава болгарского государства Румен Радев в ходе заседания президентского совета.

Румен Радев Rumenradev.org

По его словам, Болгария крайне нуждается в поставках всех видов голубого топлива.

«Предстоящей зимой мы должны обеспечить теплом своих промышленных и бытовых потребителей, а посему будем рассматривать любую возможность импорта энергоносителей», — отметил, в частности, он.

Предполагается, что сегодня Радев проведет переговоры с представителями двух крупнейших греческих компаний импортеров — Gaztrade и Kopeluzos.

Напомним, ранее Болгария объявила о намерении начать работу интерконнектора, соединяющего болгарскую и греческую газопроводные системы. При этом София рассматривает возможность возобновления полномасштабных переговоров с концерном Газпром о поставках в Болгарию российского газа.