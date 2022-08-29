Москва, , 10:42 — REGNUM По итогам 2022 года выпуск новых автомобилей в России снизится не менее чем на 40%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Виталий Жидиков.

Автопром Smolmotor.ru

«В РФ изменилось потребительское поведение: автовладельцы, планировавшие покупку нового автомобиля взамен старого, от этих планов пока отказались. Покупатели люксовых автомобилей, которым важен имидж, еще не смирились с новыми ценами и надеются на коррекцию. Начался рост рынка услуг авторемонта, — сказал Жидиков. — Можно предположить, что по итогам 2022 года выпуск новых автомобилей снизится не менее чем на 40%. Истинно российский автопром, сохранивший производство полного цикла, пусть даже на основе устаревших технологий, сейчас получает новый шанс, но будут ли реализованы открывающиеся возможно, мы увидим не раньше середины 2023 года».

Также он отметил, что иностранные и совместные компании, создавшие производства в России, за 20 лет так и не смогли (не захотели, не успели) локализоваться в достаточной мере и испытывают сейчас огромные сложности.

«Но на этих производствах занято довольно мало работников, поэтому вклад автопрома в «шторм» на рынке труда будет не очень значительным и не пропорциональным спаду авторынка. Можно предположить увеличение числа людей из автопрома со статусом «безработный», но фактически большинство этих людей смогут найти для себя новую занятость», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, около 120 тысяч автомобилей намерены произвести на АвтоВАЗе во втором полугодии 2022 года.