Борисполь, Украина, 29 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В городе Борисполь Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза. Об этом сообщают киевские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная армия

По информации изданий, мероприятия пройдут в рамках декоммунизации и дерусификации. Бюсты будут перенесены, но останутся в городе — им подготовили места в Мемориале Славы в Кнышовом мемориально-парковом комплексе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сносе советских памятников на территории б. УССР по команде киевского режима.