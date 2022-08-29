Красноярск, , 10:40 — REGNUM В центральных районах Красноярского края 30 — 31 августа ожидаются заморозки до — 3 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также заморозки 30 августа прогнозируются в окрестностях города Красноярска. Ночью в центральных районах края местами ожидается сильный северо-западный ветер, порывы 15-18 м/с.

МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупредили о существенном изменении погодных условий.

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