Уфа, , 10:48 — REGNUM 14 образовательных учреждений не будут сданы к 1 сентября после капительного ремонта в Башкирии. Об этом 29 августа сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин во время встречи с премьер-министром правительства региона Андреем Назаровым.

Школа закрыта на ремонт Cap.ru

Хажин отметил, что на текущий момент из 63 школ, в которых осуществляется ремонт в рамках федеральной программы по капитальному ремонту, девять объектов сданы, приняты и полностью соответствуют.

«40 объектов планируются к введению сегодня-завтра. То есть до 1-го сентября объекты будут сданы, и ребятишки начнут образовательный процесс в обновленных зданиях», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова министра образования и науки Башкирии.

Он отметил, что из оставшихся 14 объектов, в восьми зданиях школ ремонт завершится с 4 по 10 сентября. Отмечается, что в шести школах республики ремонтные работы могут не завершиться вовремя.

«По каждому зданию школ есть полная информация. По всем шести объектам будет организован образовательный процесс, начиная с 1 сентября. Торжественные линейки в школах пройдут, как положено. Горячее питание будет организовано везде, в том числе бесплатное для учащихся начальных классов, для детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей-инвалидов и для обучающихся 5−11 классов уже на платной основе», — заверил Хажин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2023 году в Башкирии в рамках федеральной программы по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций планируется отремонтировать 134 школы.