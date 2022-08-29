Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Участок кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга между Западным скоростным диаметром (ЗСД) и Парашютной улицей в Приморском районе города в ночь на 1 сентября полностью закроют для автомобильного движения в обе стороны, предупредил 29 августа начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

КАД Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, на участке КАД в ночь с 31 августа на 1 сентября в период с 00:00 — 00:15, 01:30 — 01:45, 03:00 — 03:15 и 04:30 — 04:45 мск будет полностью перекрываться движение. Это необходимо для того, чтобы рабочие смогли демонтировать П-образную металлическую опору и дорожные знаки на ней.

«Будет четыре раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внешнему и внутреннему кольцу КАД одновременно. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период демонтажа ригеля конструкции», — пояснил Пузыревский.

Отметим, что продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 15 минут.