Гуково, Ростовская область, , 10:36 — REGNUM Женщина и 14-летний подросток погибли в результате ДТП на автодороге Гуково — Углеродовский. Ещё два пассажира в возрасте 13 и 14 лет получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Около 16:40 мск 28 августа водитель Hyundai Accent в Гуково на остановке взяла к себе в автомобиль четверых подростков. Предположительно, на автодороге она превысила скорость и выехала на обочину. Автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель и один из мальчиков погибли, двое пассажиров пострадали. Одному подростку удалось избежать травм.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.