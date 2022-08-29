Таллин, , 10:46 — REGNUM Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета санкций против России, которые затрагивают энергетику, торговлю и банковское взаимодействие в рамках системы Swift. Об этом глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу рассказал немецкому изданию Die Welt.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о том, когда ожидается введение восьмого пакета санкций, Рейнсалу подчеркнул, что в Таллине этого ждут «как можно скорее». Он отметил, что Еврокомиссии представлены конкретные предложения по санкциям.

«Они затрагивают энергетику, торговлю, дальнейшие ограничения на систему Swift и включение ещё большего числа людей и организаций в санкционный список», — сказал глава МИД Эстонии.

Он добавил, что антироссийские санкции работают, «но их недостаточно».

По его мнению, санкции против России хоть и работают, «но их недостаточно».

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