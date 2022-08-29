Саратов, 29 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Саратовской области впервые более чем за 15 лет одновременно строятся три поликлиники в районных больницах. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства — министр здравоохранения области Олег Костин.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Так, на возведение поликлиники в поселке Соколовый Саратовской райбольницы направили около 300 млн рублей. Закончить строительство планируется до 2023 года. Также пациентов в следующем году примут поликлиники в селе Питерка и в поселке Базарный Карабулак. На эти объекты предусмотрено 275 и 150 млн рублей соответственно.

По словам Костина, «позитивные изменения, которые происходят в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, приобретают огромную социальную значимость».

Как передавало ИА REGNUM, в начале августа заместителю председателя правительства Саратовской области Анатолию Строкову и руководителю регионального управления капитального строительства Владимиру Шевцову временно исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин объявил выговоры.

Читайте также: Саратовским чиновникам объявлен выговор за срыв строительства диспансера

Читайте также: В Саратовской области установят семь новых фельдшерско-акушерских пунктов