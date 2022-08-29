Луганск, 29 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Силы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки до 55 киевских боевиков, четыре бронетранспортера и танк. Об этом 29 августа сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, четыре бронетранспортёра, один танк, шесть единиц специальной автомобильной техники», — сообщил Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 27 августа силы Народной милиции ЛНР уничтожили до 45 боевиков ВСУ, три бронетранспортера и одну долговременную огневую точку.

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