Воркута, Коми, 29 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Воркуте начал свою работу первый в городе школьный кванториум. Новая площадка оснащена высокотехнологичным оборудованием. Строительство кванториума проводилось за счёт средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Общая затраченных средств составила более 34 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Коми.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Кванториум оснащён пятью современными кабинетами, среди которых химическая, физическая и биологическая лаборатории, мастерская «Хайтек», а также кабинет для совместной деятельности, для занятий робототехникой и программированием.

«Уже совсем скоро в стенах Кванториума будут проходить занятия по робототехнике, биологии, физике, химии и направлению «хайтек». Эти новые направления сейчас особо интересы нашему подрастающему поколению. Для занятий с ребятами уже сегодня в центре приступили к работе педагоги допобразования и профильные учителя. Пусть создание школьного технопарка станет новой площадкой развития для всех школьников Воркуты, а может, даже и для близлежащих северных районов», — отметила Наталья Якимова, и. о. министра образования, науки и молодёжной политики Коми.

В первой половине дня образовательное пространство будет использоваться для проведения текущих школьных занятий. В остальное время кванториум станет площадкой технического и научного творчества, дополнительного образования.

РанееИА REGNUMсообщало, что на Ямале создают первый в регионе кванториум. Специальное пространство для детей позволит юным северянам заниматься робототехникой, моделированием и разработкой приложений виртуальной реальности.

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