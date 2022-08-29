Нерчинск, Забайкальский край, , 11:01 — REGNUM Межрайонный фестиваль «Казачий разгуляй» пройдет в городе Нерчинске 3 сентября, сообщает министерство культуры Забайкалья. Событие состоится в рамках празднования 333-летия присвоения Нерчинску статуса города.

Культурный проект «Казачий разгуляй» Министерство культуры Забайкалья

В проекте примут участие более 20 творческих коллективов края. По словам организаторов, событие позволит гостям погрузиться в самобытную культуру забайкальского казачества.

«Казачий разгуляй» — совместный проект общественной организации поддержки гражданских инициатив «Развитие», Нерчинского краеведческого музея, администраций города и района. Организаторы отметили, что мероприятие будет проводиться в форме народных гуляний, где каждое поселение представит свою станицу.

«Конкурс казачьих станиц будет включать в себя выставки работ декоративно–прикладного и изобразительного искусства, демонстрацию обрядов и элементов военного искусства казаков, исполнение песен и танцев, угощение блюдами казачьей кухни», — сообщили в Нерчинском музее.

Напомним, культурный проект «Казачий разгуляй» был поддержан министерством культуры Забайкалья, как один из шести победителей конкурса проектов некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области культуры и искусства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2022 года министерство культуры Забайкальского края известило о намерении поддержать межрайонный фестиваль «Казачий разгуляй» — проект Нерчинской районной общественной организации «Развитие». Речь идёт об одним из победителей конкурса проектов некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области культуры и искусства.

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