Донецк, 29 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Утром 29 августа ВСУ активно обстреливают жилые районы Донецка, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Andrew Butko Донецк. Коксохимический завод

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Под огнем — Ленинский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы города. Кроме того, идут активные обстрелы жилых районов Горловки, Макеевки и Ясиноватой.

28 августа в Народной милиции ДНР сообщили, что в течение суток противник выпустил по территории республики более 200 боеприпасов из ствольной артиллерии и миномётов. Восемь мирных жителей получили ранения.