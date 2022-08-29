Великий Новгород, 29 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В 2023 году в главном корпусе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого откроют военный учебный центр. Он будет готовить из числа студентов вуза военных специалистов в области связи.

Opanyinkwakye Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ)

«Центр планирует ежегодно осуществлять набор 108 студентов — три взвода по 36 человек. Обучение будет вестись по специальностям: «командир отделения УКВ и ДМ радиостанций малой мощности», «механик многоканальных радиорелейных станций» и «механик станции спутниковой связи», — сообщили 29 августа в пресс-центре правительства Новгородской области.

Как рассказали в вузе, зачислять в военный учебный центр будут студентов второго курса, пригодных по состоянию здоровья и физическому развитию, имеющих высокую успеваемость и хорошую физподготовку. Руководителями военного учебного центра станут кадровые офицеры.

В настоящее время в помещениях военного учебного центра завершаются ремонтные работы. Официальное решение Минобороны РФ по открытию военного учебного центра в НовГУ ожидается в ноябре 2022 года.