Донецк, 29 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. За последние сутки киевские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 242 боеприпаса. Об этом 29 августа сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Всего за сутки киевские боевики открывали огонь по территории ДНР 47 раз, выпустив в общей сложности 242 боеприпаса, рассказали в представительстве в СЦКК.

За сутки погибли два мирных жителя, ещё десять человек получили ранения.