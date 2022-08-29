Рязань, 29 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Около 20,12 тыс. га достигла площадь сгоревших лесов в Рязанской области по данным на 29 августа. За 27–28 августа огонь прошёл ещё 550 га.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

«На 06:00 мск воскресенья площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, составляла 19,57 тысячи гектаров. На 06:30 понедельника — 20,12 тысячи гектаров», — приводит РИА Новости данные экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области уже вторую неделю ведут борьбу с лесными пожарами, ситуация обсуждалась на совещании у президента РФ Владимира Путина.

27 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что «ситуация полностью под контролем, за пределы ранее определенного контура пожар не перешагнул, угрозы населенным пунктам нет». Он также уточнил, что ряд участков полностью потушен. Вечером 28 августа глава региона сообщил о новом возгорании в районе с. Заборье Рязанского района.