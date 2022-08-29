Ульяновск, , 10:29 — REGNUM Бывший губернатор Ульяновской области, депутат Госдумы Сергей Морозов («Единая Россия») не согласен с решением о сохранении бесплатного проезда только отдельной категории учащихся. Он считает «неправильным разделять детей», а само решение региональных чиновников назвал безумным. Об этом парламентарий написал на своей странице в «ВКонтакте».

Троллейбус Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Экс-губернатор Ульяновской области сообщил, что «по приглашению родительской общественности» провёл приём в Димитровграде. Речь шла о предлагаемом димитровградскими властями отмене бесплатного проезда для школьников в общественном транспорте, затраты в сентябре–мае чиновники оценили более чем в 30 млн рублей. В мэрии ссылаются на минтранс Ульяновской области, который готов выделить средства из областного бюджета «только для детей из малообеспеченных семей».

«Со своей стороны сделаю всё, чтобы это безумное решение региональных чиновников было отменено. Считаю неправильным разделять детей таким способом», — отреагировал Сергей Морозов.

Он уверен, что затраты на организацию бесплатного проезда для всех школьников «гораздо меньше, и бюджет города может потянуть эту меру поддержку». В качестве аргумента экс-губернатор отметил, что не все школьники ездят на учёбу на общественном транспорте.

Сергей Морозов также добавил, что родители стали задумываться о том, возить ли детей в спортивные кружки и секции, которые, «как правило, тоже не бесплатные».

Напомним, что в Ульяновске в новом учебном году сокращают число «транспортных» льготников среди детей: если ранее в трамваях и троллейбусах во время учёбы могли ездить все школьники, то с 1 сентября — только дети из малообеспеченных семей и дети-инвалиды.

Как сообщало ИА REGNUM , бесплатный проезд для школьников введён в Димитровграде в сентябре 2019 года, в Ульяновске — с января 2020 года.

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