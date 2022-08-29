* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 29 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали и подвергли пыткам более 30 мирных жителей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам, радикалы арестовали этих людей в долине Абдуллахейль уезда Дара и жестоко пытали в школе «Мирза Малик», которая превращена ими в опорный пункт. По словам собеседников, этих людей талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили в снабжении провиантом членов Фронта национального сопротивления Афганистана.

Источники утверждают, что некоторые из числа арестованных были освобождены после уплаты выкупа.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили на встрече с местным населением, что они не отпустят заключённых до тех пор, пока не сдастся командир Малик, бывший член «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), перешедший на сторону Фронта сопротивления.

Несколько дней назад радикалы арестовали десятки мирных жителей долины Абдуллахейль с целью оказания давления на Фронт сопротивления.