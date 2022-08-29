Киев, 29 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Вряд ли афганские пилоты, «уже битые», как-то изменят обстановку в ходе военной спецоперации России на территории б. УССР, отметил 29 августа в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Ранее РИА Новости сообщили, что после ликвидации квалифицированного лётного состава ВСУ западные страны пытались «помочь» Киеву, наняв лётчиков в странах Восточной Европы, а теперь вербуют пилотов из Афганистана, сбежавших в 2021 году в США вместе с контингентом НАТО.

«Попытки привлечь наемников из Европы в качестве воздушного «пушечного мяса» закончились пшиком. Большинство иностранных летчиков погибло, находится в плену, либо лечится в госпиталях. «Дядя Сэм» все делает для затягивания военных действий [на территории б. УССР]», — отметил военкор.