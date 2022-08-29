Иркутск, , 10:25 — REGNUM За лето 2022 года в Иркутской области отдохнули 85 809 детей, сообщает 29 августа телеграм-канал правительства региона. Всего

На отдыхе Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР

в летней оздоровительной кампании участвовали 683 лагеря с дневным пребыванием детей, 62 стационарных лагеря, 11 санаториев, 12 палаточных лагерей, 12 лагерей труда и отдыха.

В настоящее время заканчивается третья оздоровительная смена. На отдыхе еще находятся свыше 5 тыс. детей.

Малозатратными формами отдыха охвачено свыше 146 тыс. детей Приангарья. Самые популярные среди этого направления — кружковая занятость, школьные и трудовые бригады, отряды мэров, работа на пришкольных участках, дворовый спорт, цикличные мероприятия городских и районных библиотек.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года сообщалось, что сначала летней оздоровительной кампании-2022 в Иркутской области уже отдохнули 57 тысяч детей.

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