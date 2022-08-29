Лондон, , 10:25 — REGNUM Ставки инвесторов на то, что стоимость евро продолжит падать, достигли самого высокого уровня с начала пандемии, поразившей Европу более двух лет назад, поскольку растет риск того, что из-за рекордных цен на энергоносители регион сползет в длительную рецессию. Об этом 29 августа сообщает Financial Times.

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Рост ставок против евро также отражает интерес к доллару США, который укрепился благодаря сведениям о том, что Федеральная резервная система США продолжит повышать процентные ставки для борьбы с растущей инфляцией даже в условиях замедления роста, как подтвердил и председатель ФРС Джером Пауэлл в пятницу 26 августа.

На ежегодной встрече глав центробанков в Джексон-Хоул в минувшие выходные член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель и глава центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало предупредили, что денежно-кредитная политика в Европе на долгое время останется жесткой.

«Сейчас евро — это чисто функция европейского энергетического шока, — считает глава глобального отдела валютной стратегии инвестиционного банка TD Securities Марк Маккормик. — Самый большой драйвер на ближайшие недели связан с тем, что произойдет с «Северным потоком — 1» и повышением цен на газ».

Резкий рост цен на природный газ заставил инвесторов пересмотреть оценку того, как долго инфляция может оставаться высокой и насколько сильно она может ударить по экономике еврозоны, так как цены на газ уже сдерживают производство в разных секторах промышленности.

Глава отдела валютной стратегии Morgan Stanley Дэвид Адамс сказал, что рост ставок против евро также отражает роль доллара как «безопасной гавани во время шторма», а также тот факт, что в США не так силен газовый кризис.

По мнению Адамса, Один из рисков для инвесторов, делающих ставки против евро, заключается в том, что «денежный поток» инвестиций, хлынувший из Европы в США и другие регионы, может сменить направление в следующие полгода-год, когда ЕЦБ повысит ставки, и это сделает облигации еврозоны более привлекательными.

Однако глава отдела валютной стратегии нидерландского банка Rabobank Джейн Фоли полагает, что инвесторы все чаще смотрят на евро примерно как на фунт стерлингов, не обращая внимания на ожидаемое повышение ставок, а имея в виду мрачные перспективы еврозоны и Великобритании.

«Рынок опасается, что речь идет не об одной трудной зиме, а о том, что это может продлиться как минимум два года, — сказала она. — [Евро] не в состоянии получить какой-либо импульс к росту, несмотря на то, что рынок ожидает повышения процентных ставок».

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