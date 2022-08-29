Москва, 29 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Депутат так называемого законодательного органа киевского режима Алексей Гончаренко, имеющий русские корни, решил, что преуспеть на территории б. УССР можно только благодаря русофобии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Ранее Гончаренко совершил визит в Латвию, где выступил на заседании городского совета Риги. В своей речи он отметил, что Киев и Ригу часто обвиняют в русофобии, но, по мнению Гончаренко, это единственная возможная политика для этих государств.

По словам Миронова, Гончаренко не открыл тайну, просто то, что у других на уме, у него оказалось на языке. Российский парламентарий отметил, что, выбрав русофобию, Киев тем самым выбрал путь негативной идентичности.

Также Миронов обратил внимание на то, что сам Гончаренко — выпускник Академии народного хозяйства при правительстве РФ, внук офицера КГБ и русский по отцу, которому еще до Майдана из-за пророссийской позиции пришлось уйти с поста мэра Одессы.

«Из этой истории Гончаренко, видимо, сделал четкий вывод: [в б. УССР] можно преуспеть только благодаря русофобии. И здесь не в счет национальность, семейные традиции, даже собственные взгляды. Поэтому и сам Владимир Зеленский, и весь киевский политикум — сброд из проходимцев без роду и племени, без убеждений и принципов. У них одна цель, которой надо добиться любым способом, — сохранить власть, и, если это способ разжигать ненависть, это и становится политикой. Но такая политика лишает такое государство будущего», — заключил депутат.