Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Президент США Джо Байден совершил предательство американских военных, которые принимали участие в операциях в Афганистане. Об этом заявил конгрессмен Брайан Маст.

Он рассказал, что 12 лет назад потерял ноги в Кандагаре, являвшимся когда-то оплотом движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Год назад мне пришлось наблюдать, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маршируют по тому же месту с американской военной техникой, — написал Маст в личном микроблоге в Twitter. — Катастрофическое отступление президента Байдена было предательством для всех военнослужащих».