София, 29 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Болгарии в очередной раз резко выросли цены на дрова для отопления частного сектора и десятков тысяч городских квартир. Об этом 29 августа со ссылкой на данные болгарского министерства сельского хозяйства сообщает софийская газета «Факты».

Юлия Безуглова ИА REGNUM Запас дров

По словам экспертов, в абсолютном большинстве регионов стоимость кубометра этого твердого топлива повысилась по сравнению с апрелем нынешнего года в три раза. В ряде регионов страны частные компании проводят аукционы по продаже дров. При этом сообщается о многочисленных случаях мошенничества со стороны трейдеров.

Согласно некоторым данным, в ближайшее время правительство Болгарии соберется на внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос выделения дополнительных субсидий гражданам, использующим для отопления своих домов и квартир дровяные котлы и печи.

Как утверждают независимые эксперты, возникший ажиотаж на дрова связан с угрозой резкого снижения импорта газа в страну.