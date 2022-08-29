29 августа 2022 | Время чтения 10 мин

Как могло бы показаться, гуманитарная помощь, конечно, не гуманитарная. Помогая другим странам, США учитывают свои личные интересы. Выделяя финансирование, Соединенные Штаты останутся и при своих деньгах и получат большие «бонусы» в будущем.

Галина Смирнова, , 11:59 — REGNUM Лидеры стран «Большой семерки» (G7), собравшиеся в конце июня этого года в Германии, решили выделить дополнительное финансирование размером 4,5 млрд долларов на решение проблем глобальной продовольственной безопасности. Более половины этой суммы — 2,76 млрд долларов — президент Байден обязался выделить со стороны Соединенных Штатов. Издание The Hill уточняло, что 2 млрд долларов Соединенные Штаты направят на экстренные меры, 760 млн — на устойчивую краткосрочную продовольственную помощь для предотвращения дальнейшего роста числа людей, страдающих от недоедания в уязвимых странах (их примерно 50), пострадавших от высоких цен на продукты питания, удобрения и топливо.

Джон Доллман. Голод. 1904

«Мы обязуемся дополнительно выделить $4,5 млрд на защиту наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания, что в сумме составляет более $14 млрд в качестве нашего совместного обязательства по обеспечению глобальной продовольственной безопасности в этом году», — приводило ТАСС тезис распространенного 28 июня совместного заявления лидеров G7.

Часть средств поступит и Узбекистану. На днях издание UzDaily. uz сообщило, что Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной) объявило о выделении фермерам и производителям удобрений Узбекистана 2 млн долларов. Как говорится в публикации, «новое финансирование поддержит усилия Узбекистана в обеспечении продовольственной безопасности, в частности, цель президента Мирзиёева по обеспечению самодостаточности страны». Утверждается также, что USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) таким образом — укрепляя потенциал Узбекистана в обеспечении собственной продовольственной безопасности — помогает предотвратить чрезмерное влияние других стран на экономику Узбекистана. При этом примечательно, что, судя по сообщению издания, целевое предназначение выделяемых по линии США денег — это техническая поддержка местных производителей удобрений и софинансирование инвестиций в новые технологии, позволяющие в конечном итоге увеличить долю внутреннего и/или регионального рынка за счет продаж удобрений.

«Отсутствие доступа к высококачественным удобрениям из-за их высокой стоимости или дефицита отрицательно влияет на производительность фермерских хозяйств, объемы урожая, доход фермеров, рабочие места, что в совокупности способствует повышению цен на продукты питания, — цитирует издание слова посла США в Узбекистане Даниэля Розенблюма. — Благодаря дополнительному финансированию USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) удвоит свои усилия, направленные на поддержку фермеров путем расширения доступа к удобрениям, новым технологиям для увеличения объемов производства и улучшения качества, а также обучения фермеров более эффективному использованию удобрений».

Внесение минеральных удобрений Александр Погожев © ИА REGNUM

Агентство США, как сообщается, организует также тренинги по передовому опыту использования удобрений для 5 тысяч фермеров и экстенш агентов. Иными словами, выделяя помощь, вероятно, США останется и при своих деньгах, а в будущем еще получит «бонусы» от софинансирования внедрения новых технологий, но, конечно, возможно, бюджет республики может наполниться новыми доходами — в случае роста объемов производства. Правда, Агентство и не скрывает того, что помогая другим странам, оно помогает с умом — учитывает личные интересы своего государства — США. То есть, как могло бы показаться, гуманитарная помощь, конечно, вовсе не гуманитарная.

Основная цель иностранной помощи правительства Соединенных Штатов, как говорится на сайте Агентства, — содействие безопасности и процветанию США и международного сообщества путем укрепления экономической и политической стабильности и самообеспечения в развивающихся странах. Но, отметим, что выделяемые правительством США через Агентство средства — основа или почва под дальнейший рост экспорта товаров и услуг из США на развивающиеся рынки, гласит публикация на сайте ведомства. Собственно, выделяя деньги на расширение производства удобрений в том же Узбекистане, Агентство уже на этом этапе, судя по всему, экспортирует и услуги, и технологии.

Более того, как известно, производство удобрений сопряжено с использованием энергоресурсов. Так, согласно данным обзора рынка удобрений за 2022 год компании «Тинькофф», до 70–90% затрат при производстве азотных удобрений приходится на природный газ. Соответственно и цены на этот вид удобрений напрямую зависят от цен на газ. Производство же фосфорных и калийных удобрений зависит от добычи необходимых руд и их химического преобразования. При этом на азотные удобрения приходится наибольший спрос — более 50% мирового потребления минеральных удобрений, так как обогащать почву ими нужно ежегодно, в отличие от фосфорных и калийный, сохраняющихся в почве до трех лет.

Основными потребителями удобрений являются производители кукурузы, пшеницы и риса. В разрезе стран больше всего в мире азотные удобрения потребляют Китай, Индия и США. Ключевыми импортерами являются Индия, Бразилия и США, а экспортерами — Россия и Китай. Доля кукурузы в мировом потреблении удобрений выше пшеницы, составляя 16,2% и 15,3% соответственно. На рис же данный показатель составляет 13,7%. Производство удобрений, как правило, находится рядом не с фермами, а с месторождениями необходимых ресурсов. Поэтому и транспортные расходы, как и логистическая инфраструктура, играют весомую роль в себестоимости удобрений. Но что там логистика, в Узбекистане у США имеются газовые интересы.

Кукуруза stux

В середине июня этого года Gazeta. uz сообщала о недовольстве депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса, члена фракции УзЛиДеП Расула Кушербаева закупочными ценами на газ. По его словам, компания «Худудгазтаъминот», продающая газ населению, на самом деле покупает газ у «Узтрансгаза» по 340 сумов, у компании Epsilon Development Company (США) — за 501 сум и у «Узбекнефтегаза» — за 250 сумов.

«Почему созданы такие условия для Epsilon, которая добывает в Узбекистане газ и продаёт его в два раза дороже?» — задался вопросом парламентарий, пишет издание.

Между тем к 2030 году Узбекистан, как сообщало в марте этого года издание spot. uz со ссылкой на публикацию Bloomberg, намерен увеличить добычу природного газа на 20%. К этому времени ежегодно планируется добывать 66,1 млрд кубометров голубого топлива. По итогам 2021 года республика получила 53,6 млрд куб. м, а в этом году рассчитывает на 56,3 куб. м. Но если раньше значительная часть газа отправлялась на экспорт — в Россию, Китай и соседние страны, — то теперь, как указывается в публикации, практически весь объём планируется использовать на внутреннем рынке: для покрытия растущего потребления (в этом году оно составит 47,2 млрд куб. м.), а часть дополнительного объёма газа будет использоваться в переработке, например в производстве всё те же удобрений и пластмасс.

«Для Узбекистана выгоднее не экспортировать газ, а производить из него продукты с добавленной стоимостью», — приводил Bloomberg слова замминистра энергетики Азима Ахмедходжаева, сообщало Spot. uz

По данным, которые приводились изданием Gazeta. uz, подтверждённые запасы природного газа в Узбекистане на 1 января 2021 года оценивались в 1 трлн 866,9 млрд кубометров. Со ссылкой на проект постановления правительства за 2020 год, издание указывало, что прирост запасов природного газа в Узбекистане в 2020–2025 годах оценивался в 361 млрд кубометров. В частности, «Узбекнефтегаз» планировала обеспечить прирост запасов газа на 120 млрд кубометров, а компания Epsilon Development Company (США) — на 194 млрд кубометров.

Кроме того, сообщалось, что для увеличения переработки Узбекистан планирует сократить потребление газа в энергетике в пользу возобновляемых источников энергии: поставлена задача к 2030 году увеличить долю таковых до 30%. По данным обзора рынка «Тинькофф», ключевые поставщики азотных удобрений для США — Канада, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго. В 2021 году Россия поставила США значительную часть карбамида (19%) и карбамидо-аммиачной смеси (43%). Именно поэтому США, отмечается в обзоре, которые вводят жесткие санкции против России, не стали включать в санкционный список российские удобрения. Спустя месяц после объявления санкций в отношении российских товаров, сообщала в последний день марта этого года «Российская Газета», США поняли, что погорячились, и исключили из санкционного списка минеральные удобрения.

Минеральные удобрения Александр Погожев © ИА REGNUM

Правда, официального запрета на импорт российских минеральных удобрений со стороны недружественных стран не было, просто с начала марта несколько крупнейших логистических компаний отказались возить российские грузы, в том числе и удобрения. Минпромторг России порекомендовало производителям приостановить экспорт «до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме». Кроме того, в России уже действовали некоторые ограничения на экспорт удобрений в целях обеспечения внутреннего рынка.

24 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию с пересмотренным списком санкционных российских товаров, в котором удобрения оказались жизненно необходимыми товарами. Но надо сказать, что цены на удобрения росли и до антироссийских санкций из-за резкого роста газовых котировок на основное азотное удобрение — мочевину, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), за 12 месяцев они выросли втрое. По данным аналитиков Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) «Газпромбанка», о чем сообщали «Ведомости», росту цен на удобрения на глобальном рынке в 2021 году способствовали и четырехкратный рост издержек крупных производителей в Европе и Азии на фоне газового кризиса, и, например, субсидирование закупок удобрений в развивающихся странах, а также политическое вмешательство в рыночное ценообразование, в частности, протекционизм США (введение высоких экспортных пошлин).

Аналитики «Альфа-банка» называли также в качестве причин отсутствие дополнительного предложения на фоне остановки предприятий в Европе и рост спроса на удобрения вслед за увеличением спроса на сельхозпродукцию (в первую очередь на рынках Азии). На фоне же саботажа против российского рынка только в одном месяце марте цены на удобрения на американском рынке выросли на 30-50%.

По оценкам американского агентства FitchRatings, стоимость сырья (аммиака) продолжит расти в 2022–2024 годах на фоне нестабильности поставок природного газа в Европу и повышения цен на природный газ и азотные удобрения. Цены на карбамид также могут продолжить рост из-за более высоких цен на энергетический уголь и природный газ. Кроме того, Китай приостановил экспорт карбамида до июня 2022 года. Но эксперты рейтингового Агентства утверждают, что увеличение экспорта другими игроками в конце 2022-го и в 2023-м может смягчить дефицит удобрений. Эксперты из Всемирного банка ожидают, что цены на энергоносители в 2023 и 2024 годах будут снижаться, вслед за ними будут падать цены на продукты сельского хозяйства, но даже после этого стоимость сырьевых товаров всё равно будет значительно выше средней за последние пять лет.

Производство минеральных удобрений Gov.ru

Рост глобальных цен на удобрения, с середины прошлого года составивший уже 70%, стал ещё одним просчетом Запада, и предпосылок для снижения этих тенденций нет, говорил президент РФ Владимир Путин, выступая в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Причем просчеты, по его словам, сказались не только на росте себестоимости многих товаров и услуг, но также привели к снижению объемов выпуска удобрений, прежде всего азотных, производимых из природного газа. Блокирование работы предприятий и логистики поставок удобрений загоняет ситуацию, как отмечал глава российского государства, в ещё больший тупик, что приведет к снижению урожайности и, следовательно, росту цен на продовольствие — это грозит голодом, прежде всего в беднейших странах. Такое развитие событий, по словам Путина, будет целиком на совести администрации США и евробюрократии.

Напомним, что до геополитического кризиса — в 2019 году — Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на импорт карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из России, посчитав, что российские производители получают преимущество из-за низких цен на газ на российском рынке. В начале этого года аналогичные пошлины ввели США, до этого введя их в отношении фосфорных удобрений из России и Марокко. Мотивом для такого решения стали всё те же низкие цены поставляемых в страну экспортных удобрений, в частности из России, — местный производитель Mosaic пожаловался на слишком высокую конкуренцию, из-за которой он якобы был вынужден сократить собственное производство. Ну а теперь выходит, что иностранные эксперты рассчитывают на смягчение дефицита удобрений за счет роста экспорта других игроков.