Москва, 29 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Ослабление евро относительно доллара будет усугублять рецессию в ЕС, снижать покупательную способность и уровень жизни населения, а также убеждать инвесторов в том, что доллар США — это лучший защитный актив на все времена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова. Так она прокомментировала ситуацию со снижением курса евро.

Евросоюз

«Бенефициарами ослабления национальной валюты традиционно являются экспортеры, — напомнила она. — Однако теперешнее снижение курса евро происходит на фоне ожидания экономического спада, разрыва цепочек поставок сырья и отказа от торговых отношений с Россией, так что еврозона вряд ли сможет воспользоваться преимуществами девальвации. Напротив, ослабление евро в данный момент крайне нежелательно, поскольку оно ведет к удорожанию импорта, например энергоносителей и СПГ, оплачиваемых в долларах США, и дальнейшему разгону инфляции».

При этом, как подчеркнула Печалова, ЕЦБ не может агрессивно ужесточать монетарную политику ради поддержки покупательной способности евро из-за опасений дефолта ряда европейских государств, имеющих значительную внешнюю задолженность.

«Таким образом, заведомый проигрыш европейского регулятора ФРС США в динамике повышения официальной ставки будет и дальше ослаблять евро относительно доллара, усугублять рецессию, снижать покупательную способность и уровень жизни населения, а также убеждать инвесторов в том, что доллар США — это лучший защитный актив на все времена», — подытожила Печалова.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экономика ЕС переживает самый серьёзный экономический кризис со времен окончания Второй мировой войны и глубину последствий еще только предстоит осознать.