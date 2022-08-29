Сеул, 29 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. К декабрю 2027 года Южная Корея поставит Польше 180 танков K2 «Черная пантера», стоимостью 499 млрд вон (~$372 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании Hyundai Rotem.

Simta Танк К2 Hyundai Rotem

Известно, что южнокорейские танки будут экспортированы в Европу впервые.

Нынешний контракт является частью рамочных договорённостей, которые предусматривают поставки в Польшу в общей сложности 980 танков K2, 648 самоходных гаубиц K9 и 48 истребителей FA-50.

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Южнокорейская компания планирует произвести половину заказанной техники на своем заводе в Южной Корее, а другую половину — на заводе, построенном в Польше.

Сообщается, что контракт на оставшиеся 820 танков K2 ещё не подписан.