Уфа, , 10:24 — REGNUM 37 новых автобусов передали автотранспортному предприятию в Башкирии. Об этом 29 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Электробус НефАЗ-6282 Artem Svetlov

Он сообщил, что в регионе продолжают работу над совершенствованием транспортной системы Уфы.

«Сегодня передаем «Башавтотрансу» 37 новых автобусов. Они уже сейчас выйдут на наиболее востребованные маршруты, которые обслуживают жителей Затона, Демы, Сипайлово, Инорса», — сообщил глава региона.

Он пояснил, что автобусы «Нефаз» большого класса работают на экологичном и экономичном газомоторном топливе. Они оборудованы электронным табло, тахографом для водителя, системой видеонаблюдения, кондиционером с системой обогрева, а также USB-розетками.

Хабиров отметил, что в сентябре текущего года в Уфу поступят еще 33 автобуса производства нефтекамского завода.

Глава региона сообщил, что Башкирия прошла отбор в Минтрансе России и получит из средств федерального бюджета субсидию на покупку автобусов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«35 автобусов из этой партии мы ожидаем в первом квартале 2023 года», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за три года в Башкирию поступили 943 автобуса большого, среднего и малого классов, включая 201 автобус был произведен по заказу республики автомобилестроительной компанией НефАЗ.

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