Балаковский район, Саратовская область, 29 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Саратовской области 29 августа прощаются с 38-летним Михаилом Ждановым. Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции России на территории б. УССР. Об этом сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей Грачёв.

Марина Каширская ИА REGNUM Скорбь

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«Наш земляк погиб в ходе специальной военной операции на территории [б. УССР]. 38-летний Михаил Сергеевич был опытным воином, в 2002—2003 годах он был непосредственным участником военных действий на территории СКР (Северо-Кавказский регион). Стрелок, разведчик, пулеметчик, Михаил Жданов и на этот раз не остался в стороне», — написал он в своем телеграм-канале.

Грачев принес соболезнования родным и близким погибшего, отметив подвиг и мужество защитников Отечества.

ИА REGNUM напоминает, указ о награждении медалью Суворова военнослужащего из Красноармейского района Саратовской области Василия Родина, участвующего в специальной военной операции России на территории б. УССР, подписал президент России Владимир Путин.

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