Бенд, США, , 10:32 — REGNUM Вооружённый винтовкой мужчина устроил стрельбу в торговом центре города Бенд в штате Орегон, США. Погибли два человека, сообщает 29 августа Daily Mail.

Злоумышленник открыл огонь в торговом центре «Форум». Несколько выстрелов он произвёл внутри супермаркета Safeway, затем покончил с собой. В результате его нападения погибли два человека.

Свидетели заявили, что мужчина был одет в чёрное и нёс две вещевые сумки. Личность нападавшего не раскрывается, произошедшее расследует полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре человека погибли, ещё двое были ранены в результате стрельбы в городе Хьюстон штата Техас.

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