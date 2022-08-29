Волгоград, 29 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожарная опасность пятого класса прогнозируется на большей части Волгоградской области, в том числе, в Волгограде, 29 и 30 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

24.mchs.gov.ru Степной пожар

Также в Камышинском, Котовском, Суровикинском, Чернышковском районах Волгоградской области сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса.

В ведомстве напомнили, что с 27 августа на территории всей Волгоградской области введён особый противопожарный режим. Запрещено посещение гражданами лесов, а также разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Волгоградской области произошли два крупных пожара — в Волжском сгорел местный рынок, в Иловлинском районе произошёл степной пожар, пришлось эвакуировать детский лагерь.