Донецк, 29 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Киевские боевики за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 242 боеприпаса, сообщили 29 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ… (выпущено) 242 единицы различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что за прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке.