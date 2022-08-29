Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Последние дни лета и начало сентября в Санкт-Петербурге будут холодными из-за северного ветра, сообщил 29 августа ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

По его словам, в течение дня погодная ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием тёплого сектора циклона, однако в северной части региона скажется воздействие атмосферного фронта.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы», — пояснил синоптик.

Температура воздуха днем поднимется до +23…+25 градусов, по Ленинградской области +20…+25 градусов, а на юге Ленобласти всё еще до +30 градусов. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

«Во вторник временами дожди и всего +16…+18 градусов», — добавил Леус, отметив, что 28 августа 2022 года в Петербурге был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Она достигла +30,7 градусов, что на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1997 году.