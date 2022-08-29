Москва, 29 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Расчеты в обход SWIFT позволят российским торговым партнерам расширить торговый оборот и избежать вторичных санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова. Так она прокомментировала планы ЕАЭС расширить использование национальных валют в торговых расчетах.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«Следует отметить, что в торговых расчетах между странами ЕАЭС уже превалируют национальные валюты, причем львиная доля приходится на российский рубль (71,5%), — сказала Печалова. — К дальнейшему расширению использования национальных валют участников союза подталкивает санкционная политика Запада. Во-первых, до введения антироссийских санкций многие банки стран ЕАЭС не открывали валютные корсчета в американских и европейских банках, а использовали российские коммерческие банки в качестве посредников в расчетах (из-за чего расчеты в долларах США и евро в настоящий момент для них затруднены). Во-вторых, расчеты в обход SWIFT позволят российским торговым партнерам расширить торговый оборот и избежать вторичных санкций».

В-третьих, как отметила Печалова, введение ограничений на туристические поездки жителей РФ в западноевропейские страны в совокупности с обеспечением приема национальных карт в платежной инфраструктуре любой из стран — участниц ЕАЭС потенциально может способствовать увеличению туристических потоков в этих направлениях.

«В-четвертых, отказ от расчетов в резервных валютах по экспортно-импортным контрактам укрепляет национальные валюты, поскольку повышает спрос на них, — сказала экономист. — Но для активизации расчетов в национальных валютах необходим работающий механизм передачи ликвидности между центральными банками, а также биржевая торговля соответствующими валютными парами».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какой фактор может стать главной проблемой при переходе стран ЕАЭС на расчеты в национальных валютах.