Москва, 29 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В публично-правовой компании «Роскадастр» назначен руководитель. Им стал Владислав Жданов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщается 29 августа на сайте российского правительства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

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Выпускник Уральского федерального университета и Дипломатической академии Министерства иностранных дел России Владислав Жданов с 2015 по 2018 годы занимал должность вице-президента АК «Алроса», позже работал в «РЖД» в качестве советника генерального директора.

В декабре 2021 года был назначен директором ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра».

Напомним, закон о создании публично-правовой компании «Роскадастр» был принят в конце 2021 года. Она будет заниматься внесением в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов. Компания также станет оператором информационных систем Росреестра.

Как пояснили в правительстве, фактически речь идёт о создании системы «одного окна» для всех пользователей пространственно-картографических данных. Это позволит сократить сроки оказания услуг Росреестра, повысить эффективность использования земельных ресурсов.