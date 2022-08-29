Якутск, 29 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Якутске стартует с начала сентября. Об этом заявил глава города Евгений Григорьев 29 августа, сообщило ЯСИА.

Achgrad.ru Отопительный сезон

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Сначала тепло поступит в социальные учреждения. Батареи в жилых домах будут включать поэтапно. Ждать, когда температура воздуха в городе опустится до среднесуточных +8 градусов, в мэрии не намерены.

«По закону подача тепла должна начаться при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия в течение 5 дней. Но мы этого не ждем. Уже с 1 сентября готовимся подавать тепло в социальные учреждения. Запуская котельные, будем готовы подать тепло в жилой фонд», — подчеркнул мэр.

Система отопления промыта в 95% жилых домов Якутска, паспорта готовности есть у 70% зданий города.

Как сообщало ИА REGNUM, в пострадавших от паводка населённых пунктах Верхоянского района отопительный сезон начался ещё в августе. Такое решение приняла комиссия республики по ЧС.