Иркутск, 29 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном изменении погодных условий. По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа в период с 17:00 до 20:00 местного времени и ночью 30 августа в западных районах, 30 августа в северных районах ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, грозы.

Free-Photos Заморозки

30 августа местами в западных районах, 31 августа по области, 1 сентября местами в северных районах ожидаются заморозки 0, — 5°.

Неблагоприятный прогноз с рекомендациями по порядку действий доведен до глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, пояснили спасатели.

Силы и средства служб экстренного реагирования находятся в готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки до — 3°С отмечались в Иркутской области 26 августа.

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