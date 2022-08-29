Анкара, 29 августа, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В рамках продуктовой сделки из портов б. УССР 29 августа вышли три судна с зерном, сообщили в министерстве обороны Турции.

George Chernilevsky Порт Одессы

«По состоянию на сегодняшнее утро из портов [б. УССР] отправилось ещё три судна с зерновыми грузами», — говорится в сообщении минобороны в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 августа общий тоннаж зерна и других пищевых продуктов, экспортируемых из трех черноморских портов б. УССР, составляет 1 249 780 тонн.

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