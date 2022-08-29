Воронеж, 29 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Проведение социологического исследования на тему «Оценка уровня политически протестных и экстремистских настроений в молодежной среде в целях предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов» заказал департамент образования, науки и молодёжной политики. Данные о проведении соответствующего электронного аукциона размещены на сайте госзакупок.

Стоимость проведения исследования при объявлении аукциона оценили в 370 тысяч рублей, контракт по итогам проведения аукциона заключили за 30 тысяч рублей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

«Предмет исследования — наличие экстремистских установок и поведенческих практик в межнациональной студенческой среде», — говорится в документации закупки.

Подрядчик должен провести социологическое исследование методом анкетного опроса в вузах и техникумах Воронежа и области — всего участниками исследования должны стать 3,5 тысячи человек в возрасте от 16 до 35 лет, являющиеся студентами 62 образовательных организаций.