Иркутская область, 29 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Фельдшерско-акушерский пункт возвели в деревне Баруй Иркутского района, сообщает 29 августа телеграм-канал правительства Приангарья со ссылкой на слова осуществляющего полномочия министра здравоохранения региона Алексея Шелехова.

Минздрав Иркутской области Фельдшерско-акушерский пункт возвели в деревне Баруй

Сегодня фельдшерско-акушерский пункт находится на этапе благоустройства территории. Сейчас ФАП располагается в приспособленном помещении 1998 года постройки. Вести прием в новом медучреждении фельдшер и медицинская сестра начнут после прохождения процедуры лицензирования. Монтаж модульной конструкции осуществлён в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях новый фельдшерско-акушерский пункт возвели в деревне Егоровщина Иркутского района.

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