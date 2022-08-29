Москва, 29 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Россия призывает подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) те страны, которые этого ещё не сделали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 августа на канале российского МИД в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

В МИД напомнили, что ДВЗЯИ — основной инструмент для прекращения ядерных испытаний. Его приняли в 1996 году, но пока он не стал полноформатно действующим международно-правовым механизмом.

«Регулярно призываем все государства, которые ещё не сделали этого, незамедлительно подписать и ратифицировать Договор», — подчеркнули в МИД.

В МИД заявили о глубокой обеспокоенности тем, что США — одна из крупнейших мировых ядерных держав — до сих пор не ратифицировали договор.

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